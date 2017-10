Met deze slimme truc scoor je de allerverste McDonald's-maaltijd

Volgens Kamran Adan, die een jaar bij een Londense McDonald's-vestiging zegt te hebben gewerkt, moeten medewerkers op genoemde tijdstippen altijd extra alert zijn. ,,Dat zijn namelijk de momenten dat zogenoemde mysteryshoppers actief zijn: betaalde krachten die, al dan niet namens McDonald's, controleren of bedrijven naar behoren werken'', schrijft hij in een bericht dat al 74.000 keer gedeeld bericht op het forum Quora .

Bonnetje

Of de slimme truc ook in Nederland werkt is niet helemaal duidelijk. Volgens woordvoerder Annemiek Jonker van McDonald's Nederland B.V. wordt in ons land sinds februari van dit jaar niet meer gewerkt met eigen mysteryshoppers. Consumenten kunnen hun ervaringen melden op de website van de keten. ,,Door deze aanpak komen we te weten wat onze gasten écht van ons vinden, hun tevredenheid beoordelen en hierop meteen inspelen'', aldus Jonker, die stelt dat de truc met het bonnetje hier niet opgaat.