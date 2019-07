Menselijke ‘spiderman’ beklimt met blote handen wolkenkrabber Londen

Aan tatoeages verslaafde man: ‘Onbegrij­pe­lijk dat vrouwen me mijden’

2 juli De aan tatoeages verslaafde Matthew Whelan (39) uit Birmingham heeft zich bijna wanhopig tot Britse media gericht omdat het hem maar niet lukt een liefdesrelatie te vinden. Volgens Whelan, die zijn naam officieel liet veranderen in King of Inkland King Body Art The Extreme Ink-ite, heeft hij over aandacht niet te klagen, maar zijn er niet of nauwelijks vrouwen die met hem willen daten.