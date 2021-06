Meisje (9) rijdt met zusje (4) naar de kust, maar botst tegen vrachtwagen: ‘Wilden gaan zwemmen’

Zwerfpup met dodelijke tumor wordt politie­hond: ‘Eddie krijgt de beste zes maanden van zijn leven’

22 januari Politieagenten in de Amerikaanse plaats Pasco dachten aanvankelijk dat straathondje Eddie door een auto was aangereden toen ze hem vonden. Het dier was blind aan een oog en zwierf al een maand over straat. Een dierenarts ontdekte dat de pup een tumor heeft en daardoor minder dan een jaar te leven. Voorzien van een eigen uniform, compleet met insignes, schittert Eddie nu als politiehond.