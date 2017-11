Man furieus tijdens reanimatie dreumes: 'Oprotten, ik moet naar mijn werk'

In de wijk Moabit belde de kinderverzorgster van een crèche 's morgens in allerijl de hulpdiensten, nadat een van de aanwezige peutertjes bewusteloos neerviel. Twee ambulancemedewerkers van de meest nabijgelegen brandweercentrale snelden ter plaatse met een ambulance.



Voor de crèche vonden de hulpverleners geen parkeerplaats, waarop ze dubbel parkeerden en zich naar binnen haastten. Pas na een eerste onderzoek bleek hoe ernstig de situatie was. Het jongetje had een hartinfarct gekregen en moest onmiddellijk gereanimeerd worden. Ook een arts werd opgeroepen.



Opkrassen

Een van de verplegers die opnieuw naar buiten liep om een eerstehulpkoffer te halen, werd bij de ambulance bedreigd door een 23-jarige man, die zijn parkeerplaats niet meer kon verlaten. ,,Hij riep meteen dat we moesten opkrassen omdat hij moest gaan werken", vertelde de ambulancemedewerker later aan Duitse media.



,,Toen ik hem zei dat dat niet ging omdat we een kind aan het reanimeren waren, werd hij alleen maar kwader en stelde hij zich bijzonder dreigend op." De man had klaarblijkelijk uit woede ook al de spiegel van de ambulance getrapt.



Ook toen politieagenten ter plaatse kwamen, kalmeerde de man niet. ,,Het kan mij niet schelen wie hier gereanimeerd wordt", kregen ze te horen. De man werd opgepakt, waarna het kind naar het ziekenhuis kon worden gebracht. Over de toestand van het jongetje is verder niets bekend. De 23-jarige autobestuurder zal zich later moeten verantwoorden voor de schade aan het voertuig.