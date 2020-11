Man (33) wordt miljonair nadat meteoriet door zijn dak knalt

Hutagalung was in augustus net aan een kist bezig naast zijn huis toen een meteoriet door het dak van zijn woning in Kolang viel, op het eiland Sumatra. De steen, met een gewicht van 2,1 kg liet een groot gat achter in het tinnen dak. De dertiger vertelde dat de meteoriet nog steeds warm aanvoelde en gedeeltelijk gebroken was toen hij hem aanraakte.



Omwonenden in het gebied hadden een dreunend geluid gehoord dat hun huizen deed schudden. Tientallen mensen bezochten de eerste dagen na de inslag het huisje van Josua om met eigen ogen het zeldzame object te kunnen zien.

Chondriet

Volgens schattingen is de meteoriet 4,5 miljard oud en gaat het om een uiterst zeldzame variëteit: een koolstofhoudende chondriet met een waarde van ruim 1,5 miljoen euro.

De Amerikaanse meteorietexpert Jared Collins was zelfs in volle coronatijd meteen geïnteresseerd in de ruimterots. Zijn telefoon stond korte tijd later al roodgloeiend met aanbiedingen van kopers. Hij verscheepte de meteoriet uiteindelijk naar de Verenigde Staten, waar het zeldzame object vervolgens werd gekocht door Jay Piatek, een arts en meteorietverzamelaar uit Indianapolis in de staat Indiana.

Dochter

De Indonesische man en vader van drie kinderen vertelde aan het Britse The Sun dat hij een deel van het geld wil gebruiken om een ​​kerk in zijn gemeenschap te bouwen. En daarnaast heeft hij nog een grote wens. ,,Ik heb altijd al een dochter gewild. Ik hoop dat dit een teken is dat ik nu het geluk mag hebben om er ooit eentje te krijgen”, besloot hij.

