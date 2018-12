Kerstwonder of puur geluk? Vissers na drie weken op zee gered

Een kerstwonder op zee. Twee Costa Ricaanse vissers, die ruim drie weken ronddobberden op de Caribische Zee, kunnen dankzij een toevallige koerswijziging van cruiseschip Empress of the Seas Kerstmis met hun families vieren. De oplettende bemanning plukte het tweetal vrijdag van hun op drift geslagen bootje.

De vissers verlieten op 1 december Puerto Limón en gooiden voor de kust hun netten uit en sukkelden in slaap. De wind dreef het vaartuig, niet veel groter dan een roeiboot, onderwijl naar open water. Toen de twee slaapkoppen ontwaakten, bleek de brandstof op te zijn. Overgegeven aan de grillen van de zee dreven de vissers drie weken rond.



Vrijdag moest het vanuit Miami vertrokken cruiseschip Empress of the Seas haar koers verleggen vanwege een naderende storm. De koerswijziging bracht het drijvende vakantie-eiland wonderwel naar de positie van de ongelukkige vissers. Omstreeks zeven uur ‘s avonds spotte de bemanning het tweetal te midden van de woeste golven.



Lees verder onder de foto

Volledig scherm Door het slechte weer duurde het drie uur voordat de vissers van boord waren. © Christine Spadola

Puur geluk?

Het onbestuurbare vissersbootje maakte bijna slagzij. ,,Het is echt een wonder’’, zegt James van Fleet, hoofdmeteoroloog van rederij Royal Carribbean International. Het schip had normaliter niet eens in de buurt moeten zijn, maar naar Cuba moeten koersen. ,,Noem het puur geluk, de stand van de sterren, God of wat je ook wilt geloven.’’



Tussen de Kaaimaneilanden en Jamaica keken de vakantievierders nu vol bewondering hoe de twee vissers werden gered. Te meer omdat het duo het, met eten en water voor 7 dagen, ruim drie weken heeft uitgehouden. ,,Je kon tussen de golven alleen een vissersbootje zien, waarop iemand met een zaklamp een SOS-signaal maakte’’, zegt een van hen.



Lees verder onder de foto

Volledig scherm De vakantievierders keken vanaf het dek naar de wonderbaarlijke redding op zee. © Christine Spadola

Hoogtepunt

,,Het was angstig om te zien’’, verhaalt Christine Spadola tegen ABC News. ,,Het bootje kapseisde bijna tussen de enorme golven.’’ Door het noodweer duurde het bijkans drie uur om beide mannen van boord te krijgen. Eenmaal in veiligheid werden de vissers en hun redders met applaus onthaald. ,,Een hoogtepunt van de reis die het beste in mensen laat zien.’’



Een van beide verzwakte vissers was na alle weken op zee niet in meer staat om te lopen en moest worden gedragen. Een medisch team ontfermde zich over de Costa Ricanen en bracht hen naar een ziekenhuis in de Jamaicaanse stad Ocho Rios. Daar ging het als snel beter. ,,Ik geloof dat ik een kerstwonder heb gezien’’, lacht Van Fleet. ,,Wat denk jij?’’