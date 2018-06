Het bericht over Kathleen Dehmlow in de Redwood Falls Gazette begint heel normaal. Zo wordt beschreven wie haar ouders zijn en dat ze in 1957 trouwde met haar geliefde Dennis. Ze kreeg met hem twee kinderen, Gina en Jay. Vermoedelijk zijn zij verantwoordelijk voor de harde wending die het bericht vervolgens neemt. Vijf jaar na haar huwelijk werd Kathleen zwanger van haar zwager, beschrijft de advertentie. Ze liet haar kinderen in de steek, die uiteindelijk werden opgevoed door Kathleens ouders. Na haar overlijden op 31 mei wacht haar nu de dag des oordeels. ,,Gina en Jay zullen haar niet missen'', eindigt de advertentie. ,,En ze begrijpen dat de wereld zonder haar beter af is.''

Schande

Het opmerkelijke bericht werd onder meer gedeeld op Twitter, waar het meer dan 113.000 likes kreeg. Hoewel veel mensen kunnen lachen om de onverbloemde woorden van de nabestaanden, vinden anderen het een schande dat de krant zo'n rouwtekst heeft toegestaan. ,,Jullie moeten je schamen'', luidt een van de vele commentaren op Facebook. ,,Iedere dode verdient waardigheid en respect.'' In een inmiddels verwijderde reactie op Facebook liet de krant weten dat de redactie ook moeite had gehad met de advertentie. Van hogerhand zou zijn besloten dat de tekst toch moest verschijnen. De krant heeft de onlineversie van de advertentie inmiddels verwijderd en wil verder niet reageren.

Haat

Dwight Dehmlow, een familielid van de overleden Kathleen dat kennelijk niet bij de tekst betrokken was, baalt van de advertentie. Volgens hem kloppen de feiten, maar mist er veel in de tekst. ,,Het verdrietige is dat ze het niet kan weerleggen'', zegt hij tegen de Star Tribune.



,,Het is niet zo simpel als het lijkt. Ze heeft 60 jaar geleden een fout gemaakt, wie maakt er nou geen fouten? Heeft ze er later spijt van gehad? Ja.'' Volgens hem was de schrijver van de tekst vervuld met haat. ,,Dit gaat veel mensen pijn doen.''