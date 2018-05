Jongetje zonder armpjes mag niet met voetjes eten in restaurant

Volgens Alexis Bancroft, de moeder van het jongetje, had zij, voordat ze aan tafel gingen, op het toilet de voetjes van haar zoontje gewassen. Desondanks werd haar bij restaurant IHOP in Hot Springs (Arkansas) vriendelijk verzocht de kleine William op een stoel te zetten.



Omdat de restaurantmanager voet bij stuk hield, besloot Bancroft het voorval naderhand uitgebreid op Facebook te zetten. Dat bericht werd gisteren opgepikt door een aantal Amerikaanse media en ging vervolgens de hele wereld over. Zelfs werd opgeroepen de firma voortaan te boycotten.



De directie van de pannenkoekenhuizen heeft inmiddels excuses aangeboden aan de zwaar teleurgestelde moeder die uit eten was gegaan met haar drie kinderen. Het bedrijf heeft beloofd alle personeelsleden een extra training te geven over hoe om te gaan met gehandicapten. De manager die de moeder aansprak tijdens het etentje is inmiddels ter verantwoording geroepen. Hij is nog wel in dienst maar zou plannen hebben uit eigen beweging op te stappen.