Is dit het grootste en irritantste verkeersknooppunt ter wereld?

De (soms) dubieuze politieke kennissen van Steven Seagal

13 oktober Aikidomeester, singer-songwriter en actieheld Steven Seagal heeft vandaag de Filipijnse president Rodrigo Duterte ontmoet terwijl hij in het land was om locaties voor zijn aankomende nieuwe tv-serie te bekijken. Seagal gaf aan een 'groot fan' te zijn van de man die de paus en Obama uitmaakte voor hoerenzoon, zichzelf met Adolf Hitler vergeleek en zijn landgenoten beloofde de baai van Manilla te vullen met de lijken van drugsdealers. Duterte is echter niet de enige schimmige politieke vriend van 'The Great One'.