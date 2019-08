Huurders kunnen niet rechtop staan in illegale mini-kamers New York

Vrijgegeven foto’s van het New Yorkse Department of Buildings lijken uit de film Being John Malkovich te komen, waarin een scene zich afspeelt op een verdieping tussen twee bestaande verdiepingen in.

Eigenaar Xue Ping Ni creëerde in zijn appartement van 59 vierkante meter in de populaire wijk Lower East Side elf verschillende kamertjes zonder ramen. Zo ontstond een duplex waarin hij zijn huurders op twee ‘verdiepingen’ kon onderbrengen. De maandelijkse huur bedroeg 600 dollar (540 euro), een koopje in Manhattan. Negen mensen woonden in het appartement, aldus de krant NY Post. Een tweede optrekje in hetzelfde gebouw was door de man op dezelfde manier opgedeeld in negen kamers en had zeven huurders. Een ‘normaal’ appartement met één slaapkamer in het gebouw kost 2.800 dollar per maand. De huisjesmelker verdiende bijna het dubbele aan de eerste unit na zijn illegale verbouwing.