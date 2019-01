Hoe deze vrouw haar vriend pas ontmoette nádat ze zijn kinderen kreeg

Van een opmerkelijk liefdesverhaal gesproken: Jessica Share heeft vlinders in de buik gekregen voor de anonieme spermadonor die de vader van haar twee dochters is. Ze vond Aaron Long uiteindelijk terug via een intensieve zoektocht waarbij DNA een cruciale rol speelde.

De BBC maakte een documentaire rond haar geslaagde missie, Forty Dollars A Pop genaamd.

,,In 2005 werd mijn oudste dochter geboren”, zegt Jessica. ,,Als een lesbienne in die tijd een kind op de wereld zette, kwam die uit een eerdere heteroseksuele relatie. Zo ging het er nu eenmaal aan toe in de Amerikaanse Midwest. Mijn vriendin en ik waren pioniers en moesten dus op nul beginnen. We droomden ervan om samen kinderen te hebben. Vier stuks was het einddoel, we kozen de namen al. De volgende stap was echter moeilijker.”

Schoonbroer

“Mijn vriendin stelde voor dat haar schoonbroer een handje zou helpen”, vervolgt ze. ,,Hij stond daar wel voor open, maar ik wilde liever een anonieme donor. Anders riskeerden we bij bepaalde rechtbanken dat hij de voogdij krijgt als de draagmoeder zou sterven. En dan komt het kind terecht bij iemand die hij of zij nauwelijks kent.” De spermabank bood uitkomst.

Jessica droeg de eerste baby. ,,We matchten de donor zo veel mogelijk met mijn partner, die ik intussen mijn vrouw mocht noemen. We hadden graag iemand met een normale lengte en golvend bruin haar. Als hij literatuur gestudeerd had en van sport hield, was dat een bonus.”

Taxichauffeur

,,We werden gekoppeld aan iemand die zichzelf omschreef als een schrijver, muzikant en taxichauffeur.” Hoewel Jessica en haar vrouw over de persoonlijkheid fantaseerden, bleef het daarbij: ,,Voor de rest wisten we niet veel over de donor, een foto kregen we niet te zien.”

,,Na zeven maanden proberen was het zo ver: ik was zwanger van ons eerste kind, we konden ons geluk niet op. Aan de donor dachten we op dat moment nog amper, we zouden hem toch nooit ontmoeten. Mijn vrouw wilde absoluut niet dat onze kinderen hem zouden leren kennen.”

Klonen

Het stel was zo blij met hun eerste dochter Alice, dat ze sperma van dezelfde donor bestelden. De vrouw van Jessica raakte zwanger, en zo werd hun tweede dochter geboren. ,,De meisjes hadden dezelfde uiterlijke kenmerken. Tegen de verwachting in waren ze allebei opvallend groot.”

Einde van het sprookje

,,Toen onze dochters 1 en 3 jaar oud waren, maakte mijn vrouw echter plots een einde aan onze relatie. We hadden nooit ruzie gemaakt, ik bleef perplex en diep bedroefd achter. Ze wilde er niet over praten, ik kon volgens haar niets meer doen om ons huwelijk te redden", vervolgt Jessica.

,,De kinderen bleven gedurende verschillende jaren vijf dagen van de zeven bij mij. Toen Alice tien jaar oud was, verbrak mijn ex echter alle contact met haar. En onze jongste dochter wilde ze na een vakantie niet meer teruggeven. Die situatie is sindsdien niet meer veranderd.” Alice heeft haar zus al jaren niet gezien.

DNA-test

Ze raakte geïnteresseerd in haar afkomst. ,,Alice wilde weten wat haar genetische afkomst is: toen ze elf jaar was, wilde ze als kerstgeschenk graag een DNA-testkit. Ik dacht dat er niets van zou komen, maar na acht weken kregen we toch resultaten. Op de site in kwestie stond zwart op wit te lezen dat een zekere Aaron Long de vader was. En Bryce Gallo was blijkbaar een halfbroer van mijn dochter.”

,,Er bestaan veel Aaron Longs in de wereld, nu moest ik in de databank dus nog de juiste persoon vinden. De datum van de spermadonatie hielp me verder op weg. Mijn oog viel op een man die afgestudeerd was in literatuur. De leeftijd kon kloppen, op de foto droeg hij een olijfgroene tulband en speelde hij schuiftrompet. Volgens zijn profiel was hij een communicatiespecialist uit Seattle. Maar ook een schrijver en een muzikant. Via sociale media vond ik foto’s uit zijn schooltijd. Er kon geen twijfel meer bestaan, mijn dochters trekken dezelfde gekke bekken. Ik contacteerde hem via de DNA-testsite en kreeg meteen antwoord.”

Vijftig pagina’s

Al snel hadden Aaron en Jessica intensief contact. ,,We voegden elkaar toe op een sociale netwerksite en hij stuurde mij een verslag van maar liefst vijftig pagina’s over zijn leven. Bleek dat hij verschillende jaren deel uitgemaakt had van een band die in onze stad optrad. Hoe vaak zouden we hem per toeval al bij de supermarkt zijn tegengekomen, vroeg ik me af. Ik waagde ook mijn kans bij Bryce, hij bleek net afgestudeerd te zijn. Hij had zelf ook al Madi gevonden, een 19-jarige halfzus. Zes kinderen van Aaron waren al boven water gekomen, de mijne waren nummer zeven en acht. Bryce had een zus, maar misschien wilde Madi een vriendin worden van Alice? Zij was immers enig kind.”

Volledig scherm Aaron (tweede van links) wil zo veel mogelijk biologische kinderen ontmoeten. Hier ziet u Bryce (uiterst links), Madi (tweede van rechts) en Alice (uiterst rechts). © Forty Dollars A Pop

Alle exen aanwezig

Alice wild het liefst haar eigen zus terug, maar was ook wel benieuwd naar haar halfbroer en -zus. Ze ging naar Seattle met haar moeder. ,,Op het feestje waren niet alleen huisgenoten en vrienden uit zijn schooltijd aanwezig, maar ook al zijn exen met hun kinderen en nieuwe partners. Allemaal mochten ze zijn biologische kinderen leren kennen. We bezochten de lokale beeldentuin, speelden een spelletje en gingen op roadtrip naar een kunstfestival.”

Ten tijde van de ontmoeting had Jessica toevallig al een relatie met een man genaamd Aaron. ,,Toen mijn relatie met de oorspronkelijke Aaron op de klippen liep, stelde ik mij wel de vraag of hij voor mij de ware kon zijn. En of Seattle een plek was waar we zouden kunnen aarden. Aarons vriendelijkheid en de prachtige band met zijn exen overtuigden mij dat ik het een kans moest geven.”

Aaron was op een bepaalde manier al familie, zegt Jessica, ook voordat ze een relatie met hem kreeg. ,,Of DNA een rol speelde in onze relatie? Moeilijk te zeggen. Jaren geleden selecteerde ik hem uit een catalogus van spermadonoren, nu voel ik me tot hem aangetrokken. Uiteraard is dat geen toeval. Hij is empathisch, fantastisch met woorden én een doorzetter.”

Samenwonen

,,In de zomer van 2017 zijn Alice en ik bij Aaron ingetrokken. Aan plaats is er zeker geen gebrek. We hebben nu zelfs het gezelschap gekregen van Madi, die oorspronkelijk aan de oostkust woonde. En nog een van zijn kinderen woont op amper een uur rijden", zegt Jessica over haar nieuwe gezin. De andere kinderen van Aaron zijn altijd van harte welkom.

,,De moeder van Aaron woont intussen ook bij ons, met haar kat. Ik besef nu beter dan wie ook wat familie betekent. DNA is een belangrijke factor in mijn leven geworden, maar gezinnen worden hoofdzakelijk toch gebouwd op liefde.”