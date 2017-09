Hema blundert met verjaardagstaart: 'Hoer 3 jaar!'

,,Bedankt HEMA, deze hoer is drie jaar geworden", schreef Sylvia gisteren op de facebookpagina van Hema nadat ze klaar was met lachen. Bij het versieren van de taart voor de afgelopen maandag 3 jaar geworden Joah was duidelijk iets mis gegaan: de a was vergeten. Niet alleen Sylvia kon wel lachen om de bijzondere fout. Haar bericht werd talloze keren geliket en gedeeld via Facebook.

Hema zelf is inmiddels ook de hoogte van de fout. Woordvoerder Arnold Drijver laat weten: ,,Deze taart betreft een tweede bestelling. De eerste taart was wel goed. Bij de tweede is door onze bakkerij te veel slagroom gespoten waardoor de A wegviel. Wel lekker veel slagroom, maar niet de bedoeling uiteraard. Het betreft dus een eenvoudige menselijke fout, maar dat het niet door ons is opgemerkt, is kwalijk. Gelukkig heeft onze klant hier niet te zwaar aan getild. Wij zijn met haar in contact om het goed te maken uiteraard."