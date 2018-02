Hamster geweigerd tijdens vlucht, baasje spoelt het beest door de WC

Toen Belen Aldecosea vanuit de stad Baltimore in Maryland naar haar ouders in Florida wilde vliegen, nam ze haar hamster Pebbles mee. De 21-jarige student belde voorafgaand aan de vlucht twee keer met luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines om zeker te weten dat Pebbles mee mocht als 'emotional support animal'. Bij de gate werd de hamster echter geweigerd, en kreeg Aldecosea naar eigen zeggen vreselijk advies van een medewerker.

Spirit Air was niet te overtuigen: geen hamsters in het vliegtuig, ook niet in de laadruimte. Aldecosea wist niet wat ze moest doen. Ze was niet meer in de buurt van haar universiteitscampus en moest wegens een medisch probleem direct naar huis. Een auto huren was te duur een een busticket boeken lukte ook niet. Na een paar uur paniek besloot Aldecosea het ondenkbare te doen: ze spoelde Pebbles door de WC.

Volgens de studentel was het een suggestie van een werknemer van Spirit Air. ,,Ze was bang, ik was bang. Het was verschrikkelijk dat ik haar in het toilet moest gooien. Ik was enorm emotioneel en aan het huilen. Ik heb daarna nog zeker tien minuten in het WC-hokje gehuild." Op de vraag waarom ze het dier niet heeft vrijgelaten, zegt ze: ,,Doorspoelen vond ik de meest menselijke optie. Als ik haar vrij zou hebben gelaten, was ze waarschijnlijk doodgevroren of aangereden door een auto."

Klacht indienen

De vrouw overweegt nu om een klacht in te dienen tegen de luchtvaartmaatschappij omdat ze verwarrende instructies kreeg. Een woordvoerder van Spirit Air gaf intussen toe de passagier verkeerd was ingelicht over de hamster, maar ontkent met klem dat de doorspoelsuggestie van hen afkomstig was. ,,We willen duidelijk zijn: op geen enkel moment heeft een van onze mensen deze klant aangeraden om een dier door te spoelen of op een andere manier pijn te doen."