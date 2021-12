Halfnaakte man breekt in bij Vlaamse familie: ‘Misschien kwam hij een broek stelen’

De familie Gered-Razvan uit het Belgische plaatsje Zaventem schrok zich zaterdagochtend rot. Het was al donker buiten toen er opeens een inbreker in hun woonkamer stond, zonder broek aan.

Op dat moment lagen Marilena (53) en haar kleinkind van zes maanden oud beneden te slapen. Haar man Alexandru (50) slaagde erin de man te overmeesteren. ,,Helaas voor de indringer koos hij het verkeerde huis, mijn man is 25 jaar lang politieagent geweest", zegt Marilena.

,,Ik begrijp nog steeds niet wat die man hier kwam doen”, vertelt grootmoeder Marilena. ,,Het was 5.20 uur. Ik hoorde achter me gerommel uit de keuken komen. Eerst dacht ik nog dat het mijn man was die zich klaarmaakte om te vertrekken naar zijn werk. Maar toen ik me omdraaide, stond daar een vreemde man. Hij had wel een trui en sokken aan, maar geen broek.”

Nadat hij Marilena hoorde schreeuwen, schoot Alexandru in actie. Hij sleurde de man door de achterdeur en naar de tuin. Daar kon hij hem in bedwang houden terwijl Marilena de politie belde.

Onopgemerkt

,,Om langs de achterdeur binnen te komen, moet hij eerst door drie andere tuinen zijn geslopen”, zegt dochter Alexandra (24). ,,Dat is geen eenvoudige opdracht, want ze hebben allemaal hoge omheiningen. Hij moet als een kat over en rond alle obstakels hebben geklommen. We hebben ook verlichting die automatisch aanspringt als er beweging is in de tuin, maar hij heeft op een of andere manier de sensor kunnen ontwijken. De achterdeur was gewoon open, zodat onze hond - die de indringer overigens ook niet opgemerkt had - naar binnen en buiten kan.”

Nu ze van de eerste schrik bekomen zijn, kan het gezin er wel om lachen. ,,Het is zo’n bizarre inbraak”, zegt dochter Alexandra. ,,Ik geloof niet dat hij op pad was met slechte bedoelingen. Dan zou hij wel beter voorbereid geweest zijn. Tenzij hij een broek wou komen stelen, dat kan natuurlijk”, zegt ze met een lach.

Volledig scherm Alexandru Razvan kon de inbreker overmeesteren. © Dieter Nijs

Slaapwandelaar

De politie kwam de indringer na de melding ophalen. ,,Ze vermoeden dat hij aan het slaapwandelen was, maar dat geloof ik niet”, zegt Alexandra. ,,Ik heb zelf vanwege mijn werk ervaring met slaapwandelende mensen. Volgens mij was de man eerder onder invloed of was hij mentaal niet volledig in orde. Hij heeft zich daarna trouwens ook verontschuldigd.”

,,Hoewel er uiteindelijk niets ergs is gebeurd, is het toch een nare ervaring”, zegt Marilena. ,,De laatste tijd komen er steeds meer inbraken voor in onze buurt. We maken onze zaken niet graag openbaar, maar in dit geval hoop ik dat het andere buurtbewoners aanspoort om alert te zijn.”

Volledig scherm De inbreker kon langs de tuin binnenglippen. © Dieter Nijs