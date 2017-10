Gokkers verbaasd over loterijballetje waarop twee cijfers lijken te staan

Vrijwel direct kreeg de Irish National Lottery de nodige kritiek aan de broek. De organisatie zou de cijferballetjes niet goed hebben gecontroleerd, terwijl anderen het houden op een te glimmend balletje waardoor de 8 een beetje op een 3 leek. ,,Ik vraag me af of de rest van de balletjes ook andere getallen heeft'', luidt een van de vele reacties. Weer een ander beschuldigt de loterij van bedrog. ,,Want wat is nu het winnende getal? 38 of toch 33.''

Volgens de Irish National Lottery was er niks mis met de loterijballetjes, maar ging het visueel mis door het licht in de studio in combinatie met de plastic buis waarin de winnende balletjes tijdens de trekking belanden. ,,Het is niks anders dan een optische illusie'', aldus de INL in een officiële reactie. ,,De trekkingen verlopen integer en eerlijk en het getrokken balletje is toch echt 38. Alle balletjes worden voor iedere trekking uitvoerig door een notaris gecheckt op gewicht, rolmogelijkheid, diameter en natuurlijk de getallen.''