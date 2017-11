'Gespierdste vrouw ter wereld' gaat na rustpauze toch weer bodybuilden

Amerikaan ensceneert dood om zijn vrouw te ontmaskeren

17:41 Met de hulp van de politie zette bokscoach Ramon Sosa (50) uit het Amerikaanse Houston zijn eigen dood in scène. Zo lokte hij zijn vrouw in de val. Zij had een huurmoordenaar ingeschakeld om haar man om het leven te brengen. Maar de 43-jarige Lulu maakte daarbij een cruciale fout: de huurmoordenaar was een oude bekende van zijn doelwit.