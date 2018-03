Flessenpost uit Nieuw-Zeeland spoelt acht jaar later in Spanje aan

Een brief in een fles die een familie uit de Nieuw-Zeelandse stad Whangarei op het Noordereiland acht jaar geleden in het water gooide, is aangespoeld op het strand van Mundaka aan de Atlantische kust van Spanje.

Jana Joy, die de doorzichtige glazen wijnfles destijds met haar toen 7-jarige zoon in zee gegooid had, was stomverbaasd toen ze een brief kreeg dat de flessenpost was gevonden. ,,Ik was die fles helemaal vergeten aangezien het al acht jaar geleden is. Maar we vinden het zó leuk dat hij uiteindelijk gevonden is”, zegt ze tegen de lokale media. ,,Ik dacht eigenlijk dat de fles de haven niet eens uit zou raken.”

De fles werd gevonden door een Duitse familie die op vakantie in Spanje was. De Duitse Luisa stuurde de familie in Nieuw-Zeeland vervolgens een brief op het adres dat op het briefje stond, schrijft de New Zealand Herald.

Fles reist verder

In de brief beschrijft Luisa hoe mooi de familie het vond om ‘echte flessenpost’ te vinden. Ook meldt ze dat de fles inmiddels weer onderweg is: haar zus, die voor de Duitse marine werkt, heeft de fles ergens tussen Frankrijk en Engeland weer in de Noordzee gegooid, samen met nog een brief van hen erbij. ,,We hopen dat jullie fles nog verder reist, naar Afrikaanse of Amerikaanse kusten”, klinkt het.