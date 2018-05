Ethan raakte verslaafd aan operaties en tatoeages

Mensen kijken meestal raar op als ze Ethan ontmoeten. De 21-jarige Australiër onderging meer dan 40 operaties en heeft 150 tatoeages op zijn lichaam. ,,Vaak vragen mensen, vooral vrouwen, me op straat waarom ik dit doe'', vertelt de jongeman die meteen een antwoord klaar heeft. ,,Ik vraag dan waarom zij hun haren opsteken, hun nagels lakken of make-up dragen.''



Volgens Ethan is er namelijk geen verschil. ,,Iedereen wil zich toch goed voelen'', klinkt het.

Still can’t believe how rad my new set of golds are, another huge thanks to @the_cheshires_grin 👌🏻👌🏻👌🏻 Een foto die is geplaatst door null (@ethanmodboybramble) op 28 Apr 2018 om 20:00 PDT

Tong doormidden

Een paar jaar geleden onderging de Australiër verschillende operaties. Zo liet hij zijn tong doormidden knippen. ,,Een verschrikkelijke ingreep, want ik kon vijf dagen lang amper eten of drinken'', vertelt hij. Ondanks de pijn wilde Ethan zijn lichaam blijven transformeren, tot hij écht tevreden was met wat hij in de spiegel zag.

Op 17-jarige leeftijd liet hij zijn oogbollen zwartmaken. Tijdens dat proces wordt inkt tussen twee lagen oogwit gespoten, maar dat is niet zonder gevaar. ,,Iemand hield mijn oogleden open. Ik zag alleen het plafond en was ontzettend gestrest. Als je je beweegt, kan je blind worden. Het is een groot risico.'' Toch was Ethan na talloze ingrepen en tatoeages nog niet tevreden met zijn look. Onlangs liet hij zijn navel operatief verwijderen.

So when the devil wants to dance with you, you better say never Because the dance with the devil might last you forever. #modboy #piercing #tattooedmen #dancewiththedevil Een foto die is geplaatst door null (@ethanmodboybramble) op 4 Jan 2018 om 21:26 PST

Rare jongen

Ethan beseft dat zijn look behoorlijk extreem is, maar van de negatieve reacties probeert hij zich zo weinig mogelijk aan te trekken. ,,Ik weet dat een eerste indruk voor veel mensen alles betekent. Mensen zijn altijd bang als ze mij zien. Ik zie eruit als een rare jongen. Maar mensen moet je niet beoordelen op hoe ze eruit zien'', besluit hij.

Lichaamsmodificatie is volgens de twintiger een recent fenomeen, waardoor mensen het nog onvoldoende begrijpen. Of hij in de toekomst een nieuwe ingreep laat uitvoeren, weet Ethan voorlopig nog niet.

I’m fucking loco. #modboy #piercing #tattooedmen #tattoos Een foto die is geplaatst door null (@ethanmodboybramble) op 30 Nov 2017 om 2:27 PST

If seeing me biting down in pain dosent turn you ladies on then I just don’t know what will. #modboy #piercing #piercings #tattooedmen #tattoos Een foto die is geplaatst door null (@ethanmodboybramble) op 3 Nov 2017 om 23:22 PDT