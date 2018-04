Echtpaar raakt zwaargewond als lift 46 verdiepingen omhoogschiet en crasht

Voorlopig met de trap

Vlak voordat het stel de lift betrad, was er nog iemand anders in geweest, maar die was op de begane grond uitgestapt, zo is te zien op camerabeelden. Volgens de beheerder van het gebouw waren de kabels van de lift ook na het ongeluk nog heel en is nog onduidelijk wat er fout is gegaan.



Volgens deskundigen zou het ongeval kunnen zijn veroorzaakt door een gelijktijdige storing aan de remmen en de motoren van de lift. Het 46 verdiepingen tellende gebouw is 27 jaar oud en heeft in totaal drie liften, die vorig jaar werden vervangen. Tot duidelijk is wat de storing veroorzaakte, moeten bewoners de trap nemen.



De autoriteiten onderzoeken het ongeval. De eigenaar van Waterside Plaza, waartoe het gebouw behoort, zegt volledige medewerking aan de inspectie toe. In een van de drie andere gebouwen van het wooncomplex gebeurde in 2014 een soortgelijk ongeval. Ook toen crashte een lift tegen het dak van het flatgebouw.