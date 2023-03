Duiker ademt één keer diep in en laat zich 52 meter zakken in bevroren meer

De Tsjech David Vencl (40), actief in het freediven oftewel duiken met ingehouden adem, liet zich dinsdag zakken in het Zwiterse Silsmeer in de buurt van Sankt Moritz. Hij dook tot een diepte van 52,1 meter en kon dat bewijzen met een label dat hij opviste.

Toen hij weer tevoorschijn kwam in hetzelfde gat in het ijs als waarin hij was verdwenen, spuugde hij wat bloed op, ging even zitten en opende feestelijk een fles champagne.

Gezondheidsproblemen

Hij vond het leuk, maar hij geeft toe dat hij wat nerveuzer was dan normaal en dat hij wat ademhalingsproblemen had”, vertelde zijn begeleider Pavel Kalous aan persbureau Reuters. ,,Er is niets moeilijks aan voor hem om in koud water te zijn. Zuurstofgebrek is normaal voor hem. Maar dit was totaal anders, omdat het erg moeilijk is om met de druk in je oren in koud water te werken. Als je al deze drie dingen combineert: koud water, gebrek aan zuurstof en het probleem van werken onder druk, dan is dat heel uniek.”