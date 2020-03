Donkere moeder verft haar rood omdat niemand gelooft dat roodharig en blank zoontje van haar is

Ebony Lumpkin (30), een donkere vrouw uit de Amerikaanse staat Virginia, heeft uit pure wanhoop haar zwarte lokken rood geverfd, omdat haar 7-jarige zoontje Matthew - een jongetje dat met een blanke huid en knalrood haar is geboren - op school wordt gepest. Volgens zijn moeder krijgt het ventje bijna dagelijks van klasgenootjes te horen dat Ebony niet zijn biologische moeder is of dat hij geadopteerd of gestolen is. ,,Niemand gelooft dat Matthew mijn bloedeigen kind is.”

De vrouw besloot recent niet alleen haar eigen haar rood te verven, maar ook de zwarte lokken van Matthew's oudere broertje dat op dezelfde basisschool zit. ,,Daardoor voelt hij zich iets prettiger op school en wordt hij minder gepest of bestookt met rare opmerkingen”, vertelt Lumpkin aan Amerikaanse media. ,,Hij is echt van mij! Ik ben niet zijn stiefmoeder en Matthew is ook geen albino of iets dergelijks.”

Lumpkin heeft een relatie met de 32-jarige Patrick Tebbe: de biologische vader van de kinderen. De donkerblonde Tebbe is blank en garandeert, net als zijn partner, dat hij en Ebony honderd procent zeker de ouders zijn van de roodharige Matthew. ,,Roodharigen komen absoluut niet in onze families voor”, aldus Ebony. ,,We zijn minstens vijf generaties terug gaan zoeken, maar konden niemand vinden met dezelfde kleur haar als ons zoontje.”

Zeer waarschijnlijk zijn beide ouders dragers van het zogenoemde MC1R-gen dat voorkomt bij roodharigen of hun ouders. Het gen is nog niet aangetoond bij Ebony en Patrick. Als ouders het gen in hun dna hebben, wil dat nog niet zeggen dat er een grote kans is op nakomelingen met rood haar. Het kan ook maar één keer, als een erfelijk toeval in ettelijke achtereenvolgende generaties gebeuren. Dat laatste is, aldus de ouders van Matthew, waarschijnlijk bij hun zoontje gebeurd.

Kindermeisje

De impact van Matthew's haarkleur is volgens Ebony Lumpkin ‘zeer groot’. ,,Als ik met mijn zoontjes buiten ben, word ik voortdurend staande gehouden en belaagd met ingewikkelde, best gênante vragen. Altijd heb ik het gevoel uit te moeten leggen dat Matthew mijn kind is. ‘Bent u het kindermeisje van die jongen’, hoor ik geregeld. Zelfs ben ik wel eens staande gehouden door de politie omdat iemand aangifte tegen mij had gedaan als potentiële kidnapper.”

Recent liep de situatie nog verder uit de hand, aldus de moeder. Haar roodharige zoontje begon namelijk aan roodharige vrouwen te vragen of zij wellicht zijn moeder waren. ,,Toen ik dat hoorde, draaide mijn maag om. Matthew is honderd procent zeker mijn kind en dat van Patrick.” Ze besloot dan ook niet alleen haar eigen lokken rood te verven, maar ook die van Matthew's oudere broertje Adam. ,,Adam voelde zich op school buitengesloten, omdat veel kinderen niet geloven dat hij de broer van Matthew is. Nu ze allebei rood zijn, is het iets rustiger geworden en zit ook Adam beter in zijn vel.”

Geboortecertificaat

Volgens moeder Ebony was zij ook best ‘een beetje in shock’ toen Matthew werd geboren. ,,Ik kon het eerst niet geloven dat die roodharige baby van ons was.” De kleine Matthew is inmiddels ontdekt door een modellenbureau voor kinderen. Hij staat vanwege zijn unieke uiterlijk af en toe voor de camera van kinderkledingmerken. ,,Matthew houdt van die aandacht. Zo leert hij dat zijn haarkleur niet alleen negatief hoeft te zijn maar ook positief kan uitpakken.”

De moeder hoopt, nu ze met haar gezin internationale aandacht krijgt, dat er meer begrip zal ontstaan voor andere gekleurde kinderen van donkere en blanke ouders. ,,Ik hoop echt nooit meer mee te maken dat ik op het politiebureau het geboortecertificaat van mijn zoontje moet laten zien. Nadat ik in een winkel was beschuldigd van ontvoering van Matthew, moest ik bij de politie aantonen dat hij mijn bloedeigen kind is. De agenten geloofden me eerst niet. Een erg traumatiserende ervaring was dat.”