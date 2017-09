Dit is waarschijnlijk gênantste bevallingsfoto ooit

De foto werd oorspronkelijk gepost op de sociale nieuwswebsite Reddit en vond daarna zijn weg naar Facebook, waar hij duizenden likes en commentaren kreeg. En hoe lief het pasgeboren kindje op de voorgrond ook is, het was vooral de achtergrond waar de aandacht naar uitging. Daar is een vrouw te zien die onbedekt en met haar benen wijd op een bevallingstafel ligt.



Blijkbaar is de vrouw niet de enige die dit overkwam. ,,Mijn moeder nam een foto van mijn pasgeboren zoon op de weegschaal", vertelt Amanda Wickins. ,,Ze was zo op hem gefocust dat ze niet merkte dat ik ook nog te zien was in de achtergrond. En ze postte het beeld gewoon op Facebook."



Hetzelfde geldt voor Ariana Brooks, maar haar werd het verspreiden van de foto op Facebook bespaard: ,,Mijn moeder was ook zo gebrand op een foto van mijn baby in de bevallingscamera dat ze niet doorhad dat mijn vagina nog open en bloot te zien was. Gelukkig kwam de foto niet op Facebook, maar hij werd wel uitgeprint bij de fotograaf."