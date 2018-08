Deze opvang met 55 katten op een Grieks eiland betaalt je om er te wonen

Komend najaar doet Joan een stapje terug en daarom zoekt ze iemand die de dagelijkse leiding overneemt. Je krijgt dan zo'n 55 katten onder je hoede. Die moet je niet alleen eten geven, maar vooral ook veel liefde en aandacht. In ruil voor dat 'vervelende' werk mag je kosteloos wonen in het huis van Bowell, met een eigen tuin en uitzicht op de Egeïsche Zee. Volgens de vrouw wordt alles voor je betaald, van elektriciteit en water in het huis tot voedsel en medische zorg voor de poezen. Je moet ze wel zelf naar de dierenarts brengen, dus een rijbewijs is handig. Naast dit alles krijg je ook nog gewoon salaris, belooft de vrouw. Lees door onder de foto.

Niet alleen maar leuk

Aangezien Bowell binnen enkele dagen al 200 sollicitaties ontving, zag ze zich genoodzaakt te benadrukken dat het werk niet alleen máár leuk is. ,,Bij deze baan hoort soms een gebroken hart'', schrijft ze op Facebook.



Het komt immers voor dat je zieke katten moet laten inslapen. Daarnaast is het opruimen van kattenkots en -poep aan de orde van de dag en krijg je soms te maken met wilde en minder sociale katten. Enige kennis van kattenpsychologie is dus geen overbodige luxe, aldus de eigenaresse. De ideale kandidaat is dan ook een echte kattenfluisteraar, voegt ze toe.



,,In mijn ervaring is de baan het meest geschikt voor iemand van boven de 45 jaar'', besluit ze. ,,Iemand die verantwoordelijk is, betrouwbaar, eerlijk, pragmatisch en - bovenal - die een hart van goud heeft.''