Deze man heeft 29 kinderen en 'drie zijn er nog onderweg'

Het is niet de eerste keer dat Nagel in het nieuws is vanwege zijn vele donaties. Vorig jaar verscheen er een reportage in de New York Post, destijds stond de teller nog op 22 kinderen. Vooral het feit dat hij geen geld vraagt voor zijn sperma leek de vrouwen die toen werden geïnterviewd aan te spreken.



,,Hij is werkelijk een zegen, want hij doet het werk gratis", zei Sheila Killian, een 47-jarige schoonmaakster uit Charlotte. Haar vrouw, de 40-jarige Sukeema hoopte toen zwanger te worden van The Sperminator. ,,We werken van salarisstrookje tot salarisstrookje, we hebben geen geld voor een spermabank."