Chinese vrouw bijna blind door tientallen huismijten in wimpers

De vrouw, zo meldt de Oriental Daily, had al zo'n twee jaar last van rode en tranende ogen. Xu (alleen haar voornaam is vrijgegeven, red.) kocht bij de drogist oogdruppels om het ongemak enigszins te verzachten en raakte zo langzamerhand gewend aan de lastige situatie. Tot het probleem van mevrouw Xu recent zó verslechterde dat ze haar altijd pijnlijke ogen niet meer open kon krijgen. Uiteindelijk besloot ze, ten einde raad, toch maar eens een oogarts te raadplegen. In het ziekenhuis constateerden specialisten dat de ogen van de patiënte vol zaten met circa honderd microscopisch kleine mijten. De artsen vermoedden dat het probleem te maken had met een gebrek aan persoonlijke hygiëne, maar na ondervraging van de patiënte moesten ze toch even slikken. Het bleek dat de vrouw al zo’n vijf jaar op dezelfde kussensloop sliep zonder die ook maar één keer te hebben gewassen.

Diagnose

De diagnose die werd gesteld: blefaritis en conjunctivitis . Blefaritis is een ontsteking van de oogleden, met name van de ooglidrand waar de wimpers zijn ingeplant. Conjunctivitis of bindvliesontsteking is een ontsteking van het bindvlies dat de buitenkant van het oogwit en de binnenkant van de oogleden bekleedt.

Na behandeling kon Xu het ziekenhuis van Wuhan weer verlaten. Ze krijgt voortaan begeleiding die haar helpt haar huis en lichaam wat schoner te houden. Volgens de artsen die de vrouw behandelden had het maar een haar gescheeld of Xu was door de ernstige, door mijten veroorzaakte ontstekingen, definitief blind geworden. Hoe de specialisten de mijten hebben verwijderd, is niet bekend.

Mijten komen voor in bedden en op andere plaatsen in een woning die niet goed wordt schoongehouden. De meeste mijten zijn met hun grootte van minder dan 0,1 tot 1,0 mm met het blote oog niet of nauwelijks waar te nemen, hoewel sommige soorten wat groter zijn en een afmeting van enkele millimeters halen. De bekende huisstofmijt meet circa 0,2 mm. Welke soort de Chinese vrouw in haar ogen had, is onduidelijk. Wel is zeker dat de mijten - er bestaan 45.000 verschillende soorten - in de oogharen zaten en in de aanhechting eitjes hadden gelegd.