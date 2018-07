Canadese vrouw rijdt per ongeluk twee weken lang in verkeerde auto

De Canadese politie waarschuwt automobilisten om hun tweede elektronische sleutel niet ín hun auto te laten liggen, nadat een vrouw na het winkelen per ongeluk de verkeerde auto mee naar huis nam. Ze reed twee weken lang rond in het verkeerde voertuig.

De vrouw had een zwarte Nissan Sentra gehuurd bij een verhuurbedrijf in de staat Ontario. Vlak nadat ze de wagen meekreeg, stopte ze om te winkelen in een plaatselijke supermarkt. Toen ze weer buiten kwam, spotte ze 'haar' zwarte Nissan in de zee van geparkeerde wagens. Ze nam plaats in de passagiersstoel, drukte op de knop en reed weg.

,,Twee weken lang bleef de vrouw met de zwarte wagen rondrijden. Ze gebruikte het voertuig voor haar dagelijkse activiteiten, zonder dat ze door had dat ze in een andere auto reed dan degene die ze gehuurd had”, zegt de politie van Cornwall, de plaats waar de vrouw de verkeerde auto meenam.

Pas toen de vrouw afgelopen weekend de auto terug wilde brengen naar het verhuurbedrijf en daarbij klaagde over het rommelige interieur van de wagen 'waar zelfs nog een paar golfclubs in lagen', werd duidelijk dat er sprake was van een grote vergissing.

De sleutels die de vrouw probeerde in te leveren, waren namelijk van een andere auto dan die de vrouw gehuurd had. ,,De sleutels hoorden bij een Nissan Infiniti en niet bij een Nissan Sentra, waardoor de manager in de war raakte”, zegt de politie. ,,De man bekeek de wagen en vroeg aan de vrouw waar ze het voertuig vandaan had. Na een korte woordenwisseling over wélke auto de vrouw nu eigenlijk gehuurd had, begonnen de twee de gangen van de vrouw na te gaan.”

Beschaamd

Toen de manager van het verhuurbedrijf en de vrouw aankwamen bij de parkeerplaats van de supermarkt, bleek de gehuurde auto nog altijd te staan op de plek waar de vrouw hem twee weken eerder had achtergelaten.

De vrouw nam daarop zelf contact op met de politie om uit te leggen dat ze per ongeluk een Nissan Infinity meegenomen had en er twee weken lang in rondgereden had. ,,Ze was erg in de war en beschaamd”, aldus de politie, die snel de echte eigenaar van de auto kon opsporen om hem zijn wagen terug te geven.