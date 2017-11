Canadese vrouw overleeft drie dagen in wildernis dankzij honden

Een Canadese vrouw is levend en wel teruggevonden nadat ze drie dagen in de koude, natte wildernis doorbracht. Annette Poitras had zich tijdens een wandeling bezeerd en was haar telefoon kwijtgeraakt. Drie honden zorgden ervoor dat ze in leven bleef.

De 56-jarige Annette Poitras, van beroep hondenuitlaatster, wandelde maandag met drie honden in Coquitlam, in de Canadese provincie British Columbia. Tijdens de wandeling kwam ze echter ten val en raakte ze gewond. Ze verloor daarbij ook haar telefoon.

Haar man schakelde haar man de hulpdiensten in, toen Poitras niet thuis was gekomen. Meer dan zestig mensen namen deel aan de zoekactie. Pas woensdagochtend werd Annette gevonden, nadat hulpverleners haar kreten om hulp hadden gehoord. Ze werd aangetroffen in een waterwingebied dat niet toegankelijk is voor wandelaars, ver ten noorden van waar ze voor het laatst gezien werd.

Helikopter

Omstreeks 2 uur 's middags werd Annette gered door een helikopter en met luid gejuich onthaald door haar familie, voordat ze naar het ziekenhuis werd overgebracht. Zijn vrouw mag het ziekenhuis deze week nog verlaten, deelde Marcel Poitras mee.

De helikopter haalde ook de honden op: Bubba, een kruising van een mopshond en een beagle, Chloe – een border collie, en een jonge boxer genaamd Roxy. Ook zij werden door hun opgeluchte baasjes opgewacht.

Geluk gehad

Hoe Poitras precies van het wandelpad is afgeraakt, is nog onduidelijk. Volgens een reddingsmedewerker schuilde ze onder een boomstam voor de gietende regen. Aan haar valpartij hield ze een gekneusde rib over.