Britse journaliste filmt stiekem hoe huisbaas gratis woning aanbiedt in ruil voor seks

Idioot

Toen de huisbaas het café verlaten had, ging een andere journalist de confrontatie met hem aan. ,,Klopt het dat je haar een woning aangeboden hebt in ruil voor seks?", vroeg hij. ,,Weet je dat dat verboden is?" Maar de man hield de lippen stijf op elkaar.



Niet lang daarna stuurde hij wel een mail waarin hij door het stof kroop. ,,Ik had mijn instinct moeten vertrouwen, dan zou ik hier nooit aan begonnen zijn. Ik ben een idioot, dit gaat alles kapotmaken. Ik beloof dat ik dit nooit meer zal doen, mijn ogen zijn opengegaan. Ik schaam me dood. Schilder me alstublieft niet af als een monster."