Baby met zeldzaam 'zeemeerminsyndroom' geboren in India

Muskura Bibi, een vrouw van 23 jaar oud, was deze week naar het ziekenhuis van Kolkata (in het oosten van India) gegaan toen ze de eerste weeën voelde. Toen het kindje ter wereld kwam, waren alle dokters verbaasd. De baby leed aan sirenomelia, ook wel het zeemeerminsyndroom genoemd. De onderste ledematen worden dan niet volledig gevormd en de benen zijn met elkaar vergroeid in een soort van vissenstaart.



Het fenomeen is uiterst zeldzaam: er wordt geschat dat één op 60.000 à 100.000 baby's ermee geboren wordt. De oorzaak is niet bekend, al weten dokters wel dat het te maken heeft met een slechte bloedtoevoer naar de onderste ledematen van de baby. Sommigen speculeren dat het risico verhoogd wordt door zwangerschapsdiabetes, maar dat is niet bewezen.



Volgens dokter Sudip Saha, die de moeder behandelde, ligt het in dit geval aan een slecht voedingspatroon van de moeder. ,,Het gaat om een zeer arm koppel, die zich geen scans en medicatie konden veroorloven. Daarom wisten ze ook niet dat het kindje misvormd was", zegt hij tegen de Britse krant Daily Mail.