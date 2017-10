Australische jongen (15) geplet tijdens bankdrukken

'Zwaarste vrouw ter wereld' (37) overleden

25 september Eman Abdul Atti, van wie werd aangenomen dat ze de zwaarste vrouw ter wereld was, is vandaag overleden aan de complicaties van een operatie. De 37-jarige Egyptische bezweek aan een hartafwijking en nierfalen, meldt het ziekenhuis in Abu Dhabi, waar ze werd behandeld.