Australisch stel ontdekt diamanten ringen in tweedehands spel

Chris en Mandy verhuisden eerder dit jaar van Sydney naar Toronto, Canada waar ze bezoek kregen van de ouders van Chris. Ze besloten samen een bezoekje te brengen aan het vissersdorpje Prince Edward Island. ,,Omdat mijn ouders er waren en we dus niet een nacht zouden doorhalen in de kroeg, bedacht ik dat het wellicht een goed idee was om naar de kringloopwinkel te gaan en wat bordspellen te halen’’, vertelt Chris aan Yahoo7 News.



Uiteindelijk viel de keuze op het spel Mind Trap, een puzzelspel. Chris: ,,We namen het mee naar huis, begonnen te spelen en mijn moeder stelde de vragen. Daarna wilde ze de kaarten terug stoppen en zei ineens ‘wat is er aan de hand, ze passen niet’. Toen ze haar hand in de doos stopte, vond ze een dubbele bodem. Daar haalde ze een diamanten ring uit, en nog een, en nog een, en nog een.’’