Angus (3) ziet gouverneurschap aan zijn hondenneus voorbij gaan

,,Ik dacht: Hé, waarom niet?’’, vertelt Angus’ baasje en campagneleider tegen nieuwszender CBS. ,,Het is een slimme hond en ik denk dat hij een betere leider zal zijn dan de gouverneur die we de afgelopen zeven jaar hebben gehad.’’ Eerder toonden enkele tieners zich al bereid het gouverneurschap op zich te nemen, dus leek niets de kandidatuur van de driejarige Angus in de weg te staan. Het hoofd van de verkiezingen in Kansas, Bryan Caskey, denkt daar alleen anders over. ‘Illegaal’, zo meent hij.

Uit de race

Verkiezingsbeloften

Hoewel de wet nog niet van kracht is, snijdt Woolley’s argument dat Angus in hondenjaren al 23 is geen hout. De kiezers in Kansas moeten het dus zonder Angus’ verkiezingsbeloften stellen. Dus geen zachte banken en bedden, geen leven lang kauwspeeltjes en ook geen anti-eekhoornprogramma.



Angus is niet het eerste huisdier dat een politiek ambt ambieert. In 2012 deed de rat Hank mee aan de senaatsverkiezingen in Virginia. Hij verloor. Pitbull Brynneth Pawltro werd in 2016, als vierde viervoeter op rij, wel gekozen tot burgemeester van Rabbit Hash in Kentucky.



Volgens Woolley ligt de werkelijke reden dat Angus geen gooi naar de macht mag doen daarom iets anders: ,,Als je in Kansas geen Republikein bent, ga je niet winnen. Ik zou hem eigenlijk een pistool moeten geven. Hij zou anti-abortus moeten zijn en honds conservatief.’’