Amerikaans stel vindt bijna 60 jaar oude McDonald's-frietjes tijdens verbouwing

Je kent de YouTube-filmpjes wel. Een zak friet of een cheeseburger wordt dagenlang gefilmd waarna het eindresultaat versneld wordt afgespeeld. Want wie wil nou niet weten wat schimmels en bacteriën doen met je eten? Maar zoute McDonald's friet zestig jaar lang bewaren, dat komt niet vaak voor. Amerikanen Rob en Grace Jones hebben daarom misschien wel de primeur.

Het stel woont in Crystal Lake, ten noorden van Chicago. ,,Rob was in de badkamer om een toiletpapierhouder aan de muur te verwijderen”, vertelt Grace aan NBC News. ,,Door een gat in de muur zag hij een oude handdoek waarin iets was gewikkeld. We hielden ons hart vast. Zouden we een gruwelijke ontdekking doen?”

Politie bellen

Rob en Grace twijfelden of ze de politie zouden bellen. ,,We dachten even dat we bewijsmateriaal van een moord in onze badkamer hadden”, aldus Grace. Het bleek echter om iets heel anders, en vrij smerigs te gaan. ,,Wat waren we opgelucht toen we de McDonald's-verpakking zagen.” In de handdoek bleek een zak met frietjes van de fastfoodketen te zitten, met nog twee lege hamburgerzakjes.

De frietjes waren voor Rob en Grace meteen herkenbaar. Van een overwoekering aan schimmel was geen sprake. ,,We vonden de frietjes er onwerkelijk uitzien. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat die in zo'n papiertje nog zo goed bewaard zijn gebleven?"

Onderzoek

Na de ontdekking deed het stel wat onderzoek. Het huis waarin de familie Jones woont blijkt gebouwd in 1959. In datzelfde jaar opende een McDonald's-filiaal in Crystal Lake. Overigens is op de verpakking een mascotte te zien die weinigen nog herkennen. Het knipogende ventje heet namelijk Speedee, de voorganger van clown Ronald McDonald.

Rob en Grace Jones twijfelen nog of ze de unieke vondst gaan verkopen. Voorlopig zitten de frietjes in een boterhambakje op een hoge plank waar de kinderen niet bij kunnen.

