Amerikaan bouwt stoomraket om te bewijzen dat de aarde plat is

Als alles goed afloopt, is een uitstapje naar de ruimte zijn volgende doel. Samen met Stakes heeft hij plannen voor een zogenoemde rockoon, een combinatie van een ballon en raket. De ballon tilt hem eerst naar grote hoogte, waarna Mike met zijn stoomraket tot een hoogte van bijna 110 kilometer in het zwerk moet komen. ,,Niets is onmogelijk’’, meent Waldo Stakes.



,,Ik wil anderen inspireren’’, voegt Hughes toe. ,,Om aandacht te krijgen moet je iets buitengewoons doen en iemand die in zijn garage een raket bouwt en zichzelf afschiet, is zo’n beetje het interessantste verhaal in de wereld.’’ De lanceerpoging is daarom live te volgen via YouTube. Mike is overigens niet plan op zijn lauweren te rusten nadat hij zijn ruimtesprong heeft gemaakt. Zijn volgende stunt is gouverneur van Californië worden.