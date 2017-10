Amazon verkoopt Halloween-outfit geïnspireerd op atleet Oscar Pistorius

Maleisiërs in paniek na vondst bizarre 'weerwolfbaby'

11:04 De politie in Maleisië heeft met een officiële verklaring geprobeerd angstgevoelens bij burgers weg te nemen over foto's van een weerwolfachtig monstertje. De bizarre kiekjes werden de afgelopen tijd massaal gedeeld op sociale media waardoor veel mensen in het Aziatische land in paniek raakten. Volgens de politie, die met enige aarzeling met een statement kwam, gaat het om een extreem gedetailleerde siliconenpop die op internet te koop is.