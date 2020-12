Afhaalrestaurant met bijna 2.000 jaar oude etensresten blootgelegd in Pompeï

Belg vecht voor miljoenen­winst na technische storing bij online casino

19 mei 2,2 miljoen euro! Dat bedrag won een Belgische gokker in oktober 2019 online bij Casino777. Althans, dat dacht hij. Enkele seconden na zijn winnende draai in het spel Mega Fortune Touch crashte het systeem. ‘The round was interupted’, verscheen er op het scherm. Toen een uur later het euvel was verholpen, restte van zijn miljoenenbuit slechts 56 euro en 25 cent. Sindsdien vecht de Belgisch Limburger voor zijn centen.