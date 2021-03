Zzp’ers vaak geweigerd voor schuldhulp, ombudsman stelt onderzoek in

Crisis

Van Zutphen vindt dat gemeenten daarom voldoende deskundigheid en capaciteit in huis moeten halen, zodat zij goed voorbereid zijn op de verwachte grote toestroom van zzp’ers.

Categorale uitsluiting

In eerdere rapporten constateerde de ombudsman dat gemeenten bepaalde groepen burgers, waaronder zzp’ers, categoraal uitsluiten van schuldhulp. Terwijl de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) dat niet toelaat. Inmiddels is de wet per 1 januari 2021 gewijzigd en wordt expliciet aangegeven dat zelfstandige ondernemers recht hebben op schuldhulpverlening.