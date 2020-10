Zwolse gynaecoloog verwekte minstens zeventien donorkinderen met eigen sperma

twee arrestaties Marechaus­see schiet gewapende man neer in vertrekhal Schiphol, passagiers rennen weg

0:23 In de vertrekhal op Schiphol is vanavond een gewapende man in zijn been geschoten door leden van de Koninklijke Marechaussee. De man vertoonde agressief gedrag en belaagde de marechaussees met een groot mes.