Zwolle heeft primeur met eerste plastic fietspad ter wereld

Het pad wordt ongeveer 30 meter lang en is bedoeld om te kijken of de techniek haalbaar is. De constructie is licht van gewicht en vormt een duurzaam alternatief voor de traditionele weg, beweert leverancier KWS. De wegen zouden drie keer langer mee gaan dan een gemiddelde weg. De gemeente Zwolle hapte als eerste toe en gaat op pilotbasis de weg testen.



In september moet het eerste fietspad van plastic feit zijn. Een paar maanden later volgt het tweede fietspad van PlasticRoad in Nederland, op een nog te bepalen plaats in de provincie Overijssel. Waar de weg komt te liggen in Zwolle is nog onbekend.