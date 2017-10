Zwijndrechtse moeder die kinderen elf jaar grof mishandelde krijgt geen straf

De rechtbank acht bewezen dat Els haar twee kinderen (nu 18 en 17 jaar oud) elf jaar lang stelselmatig mishandelde door hen te slaan, schoppen, aan haren te trekken en te krabben. Omdat de vrouw volgens deskundigen enigszins en mogelijk geheel ontoerekeningsvatbaar is door een hersenoperatie op haar 29e, had Justitie ontslag van rechtsvervolging geëist. De rechtbank volgt die eis. Dat bleek zojuist in de rechtbank.

,,Het verweer van uw advocaat dat u wel toerekeningsvatbaar bent, is verworpen’’, aldus het vonnis.

Misbruik

Els B. danste in haar blote borsten voor haar kinderen. Ze sloeg haar kinderen met een vaatdoek in hun gezicht. In het gezin werden kopstoten uitgedeeld en de jongen werd door zijn twee ouders vernederd om zijn geslachtsdeel.

Vader Gerard de W. werd eerder veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs voor seks met zijn kinderen. De dochter werd vanaf haar kleutertijd soms twee keer per dag misbruikt op de gang en in de douche. ,,Ik vond het spannend’’, verklaarde de vader die ook betoogde dat hij een gelijkwaardige seksuele relatie had met het meisje.

Met de zoon had de vader één keer seks om te zien of hij geen homo was. De jongen moest ontlasting en sambal in zijn mond doen en net zoveel water drinken tot hij moest overgeven.

Moeder Els verklaarde dat zij weliswaar vermoedens had, maar nooit zeker had geweten dat haar kinderen misbruikt werden.

Smartengeld

De vrouw verloor twee weken geleden op zitting haar volledige zelfbeheersing en schreeuwde hysterisch naar haar geschokte zoon en dochter dat ze logen. Eerder verklaarde ze aan de rechtbank dat ze vol moederliefde zat.

De rechtbank zei zojuist ook dat de vordering van de kinderen niet ontvankelijk moest worden verklaard. De jongen en het meisje hadden smartengeld gevraagd, maar omdat de moeder wordt ontslagen van rechtsvervolging is daar geen wettelijke grond voor.

Volgens de rechtbank is er wel een wettelijke mogelijkheid een maatregel op te leggen aan de moeder. ,,Zoals een verplichte opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Maar op dit moment is dat niet noodzakelijk’’, aldus de rechtbank.

Jeugdzorg

Familieleden trokken twee jaar geleden tijdens het onderzoek aan de bel. Volgens hen had de kinderen veel leed bespaard kunnen worden. Jeugdzorg kwam al jaren over de vloer bij het gezin en greep niet in omdat ze de situatie niet goed door had. Bij het meldpunt kindermishandeling kwamen tientallen meldingen binnen van bezorgde familie en bekenden.

De zaak kwam aan het rollen door het meisje dat in het geheim met haar mobieltje opnames maakte van haar vader. Door de jongen werd van alle mishandelingen een dossier bijgehouden.