Zwem- en vaarverboden massaal genegeerd, zwemmende kinderen gered door hulpdiensten: ‘Levensgevaarlijk’

De rijksdienst roept mensen op zich aan de verboden te houden, omdat het zorgt voor levensgevaarlijke situatie en een onnodige belasting van de toch al drukke hulpdiensten. De twee kinderen zaten vast op een pijler onder de brug, waar ze niet meer van af durfden wegens de sterke stroming in de nevengeul.

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat zijn handhavers continu in de weer om mensen te wijzen op de verboden die zijn uitgevaardigd. ,,We zien op heel plekken nog steeds zwemmers en pleziervaart in de rivieren. dat leidt echt tot heel gevaarlijke situaties.’’

Prikkeldraadhekwerk

Niet alleen is sprake van een sterke stroming, ook drijft er van alles in het water. Ook is het water mogelijk vervuild, zo wordt gewaarschuwd. Voor boten en zwemmers is het door het hoge water ook onvoldoende duidelijk hoe diep het water is. Verder is bijvoorbeeld veel prikkeldraadhekwerk onder water verdwenen, waar zwemmers in vast kunnen blijven hangen of zich ernstig aan kunnen verwonden.

,,We zijn via sociale en andere media continu mensen aan het oproepen zich aan de verboden te houden, maar desondanks treffen we heel veel zwemmers en pleziervaart aan. Zaterdag waren er bijvoorbeeld nog twee jongens in Arnhem van de kade af aan het duiken. Dat moet je gewoon niet doen.’’ Vanochtend nog door hulpdiensten een zwemmer uit de Niers bij Gennep gehaald. ,,Iedereen is er continu heel druk mee’’, stelt de woordvoerder.

In Gennep zijn bij de brandweerkazerne voor de hele regio reddingsboten gestationeerd.