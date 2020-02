‘Zwartepieten met tieten’: hulpsinterklaas voor rechter na onzedelijk gedrag

,,Ik zit hier met zwartepieten met tieten", zou hij rond hebben gestuurd op social media. En als sinterklaas zou hij De zak van sinterklaas hebben ingezet, terwijl hij zichtbaar aan zijn eigen balzak zat.



De meiden en jonge vrouwen die sinterklaas vergezelden bij de jaarlijkse kindermiddag en huisbezoeken in Zoelen en omgeving vonden zijn opmerkingen al langer op het randje. Maar hij was zo aardig. En hij dééd zoveel voor de gemeenschap. Ook bij de gymclub, de corso, de voetbal, het hele sociale leven in het dorp.

Schunnige afbeeldingen in de sint-app

De 59-jarige man uit een naburig kerkdorp onder de rook van Tiel maakte het steeds bonter. ,,Op 6 december zette hij in de sinterklaas-groepsapp een getekende cartoon van een sinterklaas die bevredigd werd, met eronder ‘De zak van sint is weer leeg, dus de sint is weg’.



De dag erna kreeg mijn dochter een privéberichtje ‘De sint is weg en nu is de kerstman gekomen, wil je daar ook een foto van zien?’ Hij stuurde haar een naaktfoto van zichzelf met een kerstmuts op”, vertelt een moeder die namens haar minderjarige dochter aangifte deed. ,,Ze was toen net 14.”

Quote Ik heb zelf de politie gebeld en bekend.” De 59-jarige verdachte

Het meisje bleek niet de enige. Hij was op Facebook vrienden met de meeste zwarte pieten en kon via de sinterklaasapp bij hun mobiele nummers. Een jonge vrouw - ook zwarte piet - stuurde hij eveneens een foto waarop hij in volle, naakte glorie te zien was. ,,Hij heeft zeker tien meisjes en vrouwen van uiteenlopende leeftijden lastiggevallen, niet alleen zwarte pieten", zegt zij. Andere slachtoffers noemen eenzelfde aantal.

Inval in woning van verdachte

De vrouwen haalden de politie erbij. Daags nadat de politie aangiftes tegen de man opnam, is een inval gedaan in zijn woning. Twee telefoons zijn in beslag genomen, bevestigt hij zelf. De man ontkent niet dat hij vrouwen via sociale media heeft lastiggevallen met seksueel expliciete berichten, foto's en video's.



,,Ik heb zelf de politie gebeld en bekend”, laat hij desgevraagd aan De Gelderlander weten. Hij zegt dat hij snapt dat zijn gedrag niet kan, dat hij er spijt van heeft en dat hij ook meteen hulp heeft gezocht. ,,Ik volg wekelijks groepstherapie.” De man en zijn vrouw hebben zich helemaal teruggetrokken uit het sociale leven.

Onwerkelijk

,,Dit soort verhalen hoor je altijd van ver weg. Maar het kan dus heel dichtbij gebeuren. Hij is een heel bekend figuur in het dorp. Niemand had dit van hem verwacht. Een onvoorstelbaar lieve man, met een lieve vrouw. Het kon zo ver komen, omdat je dit van hem niet verwachtte. Dat hij echt zo was. Het is onwerkelijk", zegt een van de slachtoffers.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Getty Images

De jong volwassen vrouw speelt al sinds haar lagere schooltijd in december zwarte piet in Zoelen. ,,Als sinterklaas had hij altijd al van die seksistische opmerkingen, maar we zochten daar nooit iets achter”, vertelt ze. Tot het geleidelijk aan vervelend werd.



,,Hij stuurde smerige teksten. Maar ook: ‘Je bent nog laat wakker’ of ‘Bedtijd’. Het werd een beetje stalken. Met mijn verjaardag stuurde hij ‘Gefeliciteerd’. Ik tikte terug ‘Dankjewel’, want ik wilde niet onvriendelijk zijn. Daarna kreeg ik een videootje van blote mannen. Dat soort dingen. Totdat ik een foto van hemzelf kreeg waarop hij naakt was. Toen heb ik meteen duidelijk gemaakt dat ik daar niet van gediend was.”

Quote ,,Dat het zo erg was wisten we niet. Je hebt het er niet snel over.” Slachtoffer van de Zoelense hulpsinterklaas

Zedenpolitie

Ze had het erover met een vriendin. Al snel bleek dat de man meer vrouwen en meisjes had lastiggevallen. Zoelen is een dorp in de buurt van Tiel met zo’n 1600 inwoners. ,,Voor zover wij weten, tussen de 10 en 15", vertelt ze. ,,Dat het zo erg was wisten we niet. Je hebt het er niet snel over.” De vrouwen hebben de zedenpolitie erbij gehaald.

,,Want het is niet niks wat er is gebeurd. Hij kende mijn dochter als zwarte piet. Het begon ook met een berichtje nadat zij de eerste keer piet was: ‘Vond je het leuk om zwarte piet te zijn? Wil je dat volgend jaar weer zijn?’”, vertelt de moeder van een minderjarig meisje uit Zoelen.



,,Op een gegeven moment werd het: ‘Het is een beetje warm vandaag hè? Ben je nog wezen zwemmen? Niemand vertellen hoor, maar ik zat naakt in het zwembad.’ Na de vakantie stuurde hij een foto van zijn buik met ‘Ik ben erg bruin hè? De foto zie je maar tot mijn navel, anders zie je mijn Hahaha’.’

Naaktfoto's en seksfilmpjes

De teksten werden explicieter. Hij stuurde het toen net 14-jarige meisje uiteindelijk naaktfoto’s en seksfilmpjes van zichzelf, maar ook van anderen. Het meisje schrok hier zo van, dat ze aanvankelijk niets durfde te zeggen. ,,Punt is, dat je je schaamt”, zegt de jonge vrouw die net als de moeder (uit naam van het minderjarige zwarte pietje) aangifte deed.



,,Terwijl het niet iets is om je voor te schamen. Jij doet niets verkeerd, dat heeft hij gedaan. Maar het voelt op dat moment anders: het gaat door je heen dat jij misschien iets hebt gezegd of gedaan. Daardoor stap je misschien niet naar je ouders toe, geen van ons heeft dat in eerste instantie gedaan.”

Quote Mijn vertrouwen in mannen is beschadigd.” Slachtoffer van de Zoelense hulpsinterklaas

,,Achteraf had ik gelijk aangifte moeten doen toen ik die naaktfoto kreeg”, zegt de vrouw. ,,En ik had mijn ouders moeten inlichten.”



Het is de reden dat ze met de krant praat: ,,Tegen andere meiden die dit lezen, wil ik zeggen: doe dat meteen als je zoiets meemaakt, want je ouders staan achter je. En je ziet: het gaat van kwaad tot erger.” Hij heeft haar nooit aangeraakt, maar haar wel degelijk beschadigd, zegt ze. ,,Mijn vertrouwen in mannen is beschadigd. Dat draag ik de rest van mijn leven met me mee.”

‘Heel erg overstuur’

,,Mijn dochter is heel erg overstuur geweest”, vertelt de moeder. ,,Ook door de impact die het hier in het dorp had. Mensen hebben mij erop aangesproken, haar niet. Maar ze hebben het erover en vallen stil als zij voorbij fietst. Hij stond in Zoelen bekend als een gerespecteerd man en kindervriend en het is inmiddels een jaar geleden. Er zijn ook mensen die zeggen ‘Die meiden hebben het verzonnen, anders had hij inmiddels wel vastgezeten. Dus wij zijn blij dat de rechtszaak er eindelijk aan komt.