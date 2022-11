Zwarte pieten uit oude sinterklaasfilm verwijderen is geschiedvervalsing

met Video Walrus aangetrof­fen op strand van Petten

Op het strand van het Noord-Hollandse Petten is in de nacht van zaterdag op zondag een walrus aangetroffen. Het dier leek volgens Zeehondencentrum Pieterburen in goede conditie. De walrus is inmiddels weer zelf terug de zee in gegaan. Mocht het dier, dat van het centrum de naam Thor heeft gekregen, weer worden gezien, dan wordt opgeroepen hem ruimte te geven en er melding van te maken bij het Zeehondencentrum.

10:06