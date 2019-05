Zwarte hekken rondom moskee in Eindhoven: ‘We zijn niet bang, wel zenuwachtig’

Opgesloten ‘verwilder­de’ jongetjes uit blog van agent zijn nu in goede handen

15:53 Het gaat naar omstandigheden goed met de twee verwaarloosde jongetjes die langere tijd in een flat opgesloten zaten. Volgens de politie krijgen de kinderen de zorg die nodig is, maar wonen ze niet thuis. Zondag kwam naar buiten dat een politie-inspecteur ze op een bloedhete dag had gevonden, opgesloten in een flat ergens in de Zaanstreek, zonder eten of drinken.