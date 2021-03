Zwarte Cross over doorgaan festival eind september: ‘Het ziet er goed uit’

Geen 1,5 meter afstand meer is cruciaal

Voor de Zwarte Cross is één ding wel cruciaal, namelijk dat mensen geen 1,5 meter afstand meer hoeven te houden. Degen: ,,Als die regel er nog is, gaat er alsnog een streep door. Want dat is niet te doen qua ruimte én het is voor ons niet te handhaven.”



De voorbereidingen voor de Zwarte Cross in september lopen al en gaan volop door. De festivalorganisatie krijgt daarvoor alle medewerking van de gemeente Oost Gelre, alhoewel nog niet alle seinen op groen staan.



,,Nog niet alle voorwaarden in de vergunningen zijn rond, het is onder meer wachten op duidelijkheid over inzet van hulpdiensten als politie en de zorg. Het kan ook nog wel even duren voor alles rond komt, want dat hangt ook weer af van hoe de coronasituatie zich landelijk ontwikkelt.”



De Zwarte Cross is het grootste festival van Nederland, met jaarlijks 220.000 bezoekers. De editie afgelopen zomer was uitverkocht, maar werd afgelast als gevolg van corona. Alle kaarten van vorig jaar zijn ook dit jaar geldig.