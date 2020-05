Zware windstoten: schade aan vooral bomen, windhoos bij Zundert en ook voor morgen code geel

In Zaandam kwam de brandweer in actie vanwege vallende platen in de buurt van het busstation. Daarom werd volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio besloten de bussen tijdelijk verderop te laten vertrekken. Ook in Amsterdam rukte de brandweer een aantal malen uit voor schade aan bomen en gebouwen, zegt een brandweerwoordvoerder.

6-7 Beaufort

De windstoten kunnen snelheden halen van 75 kilometer per uur. In het noordelijk kustgebied neemt de wind in de loop van maandagmorgen iets in kracht af. In vrijwel het gehele land is het inmiddels bewolkt en is de temperatuur flink onderuit gegaan door het binnenstromen van koudere lucht. In een groot deel van Nederland is het nu 10 tot 12 graden maar in het zuidoosten nog 19 tot 21 graden De wind wordt overal noord tot noordoost, boven land matig tot vrij krachtig en in de kustprovincies en boven het IJsselmeer krachtig tot hard.