Zware onweersbuien verwacht: code geel vanmiddag voor groot deel van het land

oproep Wat merkte jij van de inflatie op je vakantie? Doe hier je verhaal

Nu de meeste landgenoten terugkeren van vakantie, komen de verhalen los over de hoge prijzen. Die twee flesjes water die 16 euro kostten op een Frans terras. Dat ligbedje aan het campingzwembad dat 15 euro per dag kostte, terwijl die stacaravan toch al duur genoeg was.