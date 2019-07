Zware onweersbuien trekken over Nederland

Vanochtend was de zon soms te zien, maar bewolking heeft inmiddels de overhand. Er trekken buien over het land en die worden talrijker, vooral in het binnenland. Er is kans op onweer, windstoten en lokaal veel water.



Op twee plekken in Brabant is de bliksem ingeslagen in woningen. De bewoners van een van de huizen waren niet thuis op het moment dat er brand uitbrak door de inslag. Zij zijn op vakantie. De schade in hun woning is groot.



Vanwege de weersomstandigheden is het ochtendprogramma op de eerste dag van de wereldbeker roeien op de Willem-Alexander Baan in Zevenhuizen is afgelast. De organisatie heeft vanwege de regen en onweer besloten de races uit te stellen tot na de middag. Ook Willem II heeft de trainingen afgeblazen.



In het westen wordt het vanmiddag al droog, vanavond overal.