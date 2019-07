Zware onweersbuien en veel neerslag zorgen voor flinke overlast in hele land

Het meteorologisch instituut gaf eerder vandaag al aan dat er binnen korte tijd twintig tot dertig millimeter regen kon vallen. Daar bleek geen woord aan gelogen; veel straten stonden binnen de kortste keren onder water. In Hilversum liep ook een deel van het kantoor van BNNVara vol water.



Op twee plekken in Brabant is de bliksem ingeslagen in woningen. De bewoners van een van de huizen waren niet thuis op het moment dat er brand uitbrak door de inslag. Zij zijn op vakantie. De schade in hun woning is groot.



Ook op de weg is het oppassen geblazen, zo waarschuwt de ANWB. Er staat inmiddels meer dan 500 kilometer file in het land. Via Burgernet waarschuwt de politie Hilversum voor weggedreven putdeksels. Ook worden automobilisten verzocht hun rijstijl aan te passen aan de extreme omstandigheden.