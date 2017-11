Zware ochtendspits door regen, wind en uitvallende treinen

updateWeggebruikers moeten vandaag rekening houden met een zware ochtendspits vanwege veel neerslag en wind. Daarnaast is een van de drukste treinsporen buiten werking. Weerplaza en Rijkswaterstaat vrezen een nieuw filerecord: even na 07.30 uur stond er in totaal bijna 700 kilometer file.

Op een aantal snelwegen, met name in de Randstad en het zuiden van het land, staat het verkeer vanochtend in lange files door een combinatie van slecht weer en ongevallen.

West-Brabant

In West-Brabant staat het vast op de A58 tussen Bergen op Zoom en Heerle, daar is de vertraging omstreeks 8.45 uur nog zo'n 15 minuten. Verder stropt het verkeer wat op de A16 tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht en op de A27 tussen Oosterhout en Avelingen.



Maandagochtend trekken zware buien van het westen naar het oosten over het land, waarvan het verkeer veel hinder ondervindt. Tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam rijden door uitgelopen werkzaamheden weinig of geen treinen rijden. Daardoor pakken vermoedelijk veel meer mensen de auto en kan het aantal files nog flink toenemen.

Limburg

,,Het neerslaggebied komt in de buurt van ons land een beetje tot stilstand, waardoor vooral in Limburg de regen erg lang kan aanhouden. In het noordwesten wordt het mogelijk in de loop van de dag weer wat vaker droog'', aldus weerman Wilfred Janssen.



Hij denkt dat de kans bestaat dat het afgelopen week neergezette filerecord wederom gaat sneuvelen. Op dinsdag stond ruim 430 kilometer file op de snelwegen. ,,Niet alleen de regen, maar ook de wind zal invloed hebben op het verkeer. Vooral in de kustgebieden waait het krachtig of hard met zware windstoten rond 75 km/uur.''



De Verkeersinformatiedienst waarschuwt automobilisten om de A12 richting Utrecht vanochtend te mijden. Een kettingbotsing bij Reeuwijk zorgt voor een lange file en drie gesloten rijstroken.



Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is er ook een ongeluk met meerdere voertuigen gebeurd.

Openbaar vervoer

Daarbij komt dat in de Randstad een van de belangrijkste treinaders afgesloten is. Door uitgelopen werkzaamheden op het spoor bij Gouda is tussen Utrecht en Rotterdam Centraal geen treinverkeer mogelijk. Ook rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Haag, aldus de NS vanochtend. Het is niet bekend hoe lang de werkzaamheden nog duren. ,,Dat betreuren we. Hoeveel tijd de uitgelopen werkzaamheden nog in beslag nemen, is op dit moment niet duidelijk'', aldus een woordvoerder van ProRail.



Reizigers moeten rekening houden met een vertraging van meer dan een uur. Er rijden wel bussen.

Meeste buien